В СПЧ назвали место создания российской идеологии

Глава СПЧ Фадеев заявил, что российская идеология создается в Донбассе

Российская идеология создается на Донбассе. Об этом в ответ на предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции государственную идеологию заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте страны Валерий Фадеев. Его слова приводит ИА «Регнум».

По его мнению, никакое государство не может существовать без идеологии. Однако, продолжил он рассуждать, может ли быть идеология создана указом или какой-либо рабочей группой.

Фадеев отметил, что поддерживает слова Бастрыкина о том, что государство не может существовать без идеологии, но призвал учитывать, как именно она будет создаваться.

Глава СПЧ напомнил, что в 1990-е годы Россия была пропитана идеологией, которую потом позднее ошибочно назвали либерализмом. При этом, добавил он, та идеология имела к либерализму отдаленное отношение.

«Или, например, то, что проповедуется сейчас на Западе — ЛГБТ, эвтаназия, радикальный феминизм, радикальный экологизм и так далее. Это ведь тоже все идеологии. А та идеология, что создается в России сейчас, создается в первую очередь в Новороссии, в Донбассе», — заключил Фадеев.

Накануне Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией должна быть продолжена. В частности он предложил сформулировать идеологию России и закрепить ее в основном законе государства. Затем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой основных направлений новой госидеологии.

На данный момент Конституция России устанавливает принцип идеологического разнообразия. Согласно этому положению, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.