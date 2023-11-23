В Южной Осетии выпустили памятную монету в честь СВО

Национальный банк Южной Осетии выпустил памятную монету в честь СВО

Национальный банк Южной Осетии выпустил памятную монету в честь специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщается на сайте банка.

Как отмечается, памятная монета «СВО» посвящена «беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии».

Номинал монеты 25 зарин. Стоимость 1 зарина — 10 рублей.

Как уточняет РИА Новости, монета выпущена по поручению президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Он же поручил направлять эмиссионный доход от монеты участникам СВО.

На презентации монеты глава республики отметил, что воины из Южной Осетии, которые участвуют в СВО, «достойно продолжают дело своих отцов». «Наши герои — солдаты и офицеры, добровольцы проявляют высшие человеческие качества, отважно плечом к плечу вместе со своими российскими братьями борются с фашизмом на Украине, защищая интересы нашей общей большой родины», — сказал Гаглоев.

Ранее Алан Гаглоев заявил, что Южная Осетия ощущает себя частью русского мира и останется вместе с Россией. Он отметил, что южную часть Осетии много раз пытались оторвать от России, но ее народ реагировал однозначно. «Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией», — подчеркнул Гаглоев.

