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02:03, 23 ноября 2023Мир

В Турции раскрыли последствия российских ударов по ВСУ

dikGAZETE: у ВСУ не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией. Об этом рассказал обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

«У ВСУ почти не осталось боевого духа. Энергетическая инфраструктура их страны все еще подвергается атакам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов», — указал журналист.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не получил достаточной поддержки Запада и решил обратиться к Израилю. Однако, как объяснил Алтыпармак, военная помощь Тель-Авива не повлияет на ход конфликта.

Ранее бывший руководитель пресс-служб генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев предположил, что украинский конфликт затянется, поскольку сейчас у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий. По его словам, на данный момент возможность выхода к границам от 1991 года для Украины вызывает сомнения.

В свою очередь, экс-советник Леониды Кучмы Олег Соскин рассказал о плачевном состоянии ВСУ на поле боя. По его словам, для Киева хороших новостей с фронта быть не может. Провал ВСУ неизбежен из-за того, что украинцы уже бросают танки Leopard.

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      Марина Совина
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