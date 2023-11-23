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22:05, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Украинские бизнесмены призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом пишет украинское издание «Лига».

С инициативой выступили Федерация работодателей совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины. Они призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с блокадой границы польскими перевозчиками. По мнению активистов, глава государства должен провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

По информации журналистов, прямые потери от блокады границы для экономики Украины превысили 400 миллионов евро. По их данным, с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллиарды.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокировку четвертого КПП на польско-украинской границе.

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      Марина Совина
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