На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Украинские бизнесмены призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом пишет украинское издание «Лига».

С инициативой выступили Федерация работодателей совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины. Они призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с блокадой границы польскими перевозчиками. По мнению активистов, глава государства должен провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

По информации журналистов, прямые потери от блокады границы для экономики Украины превысили 400 миллионов евро. По их данным, с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллиарды.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокировку четвертого КПП на польско-украинской границе.