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14:52, 23 ноября 2023Среда обитания

Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу свой дом в Англии

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», 81-летний Алекс Фергюсон решил избавиться от своего особняка в Англии. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о доме площадью 650,3 квадратных метра, расположенном в городе Уилмслоу в графстве Чешир. Знаменитый шотландский тренер выставил его на продажу за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 387,2 миллиона рублей). Он решил избавиться от недвижимости после ухода из жизни своей жены.

В особняке обустроены пять спален, кухня и игровая комната. Интерьер выполнен преимущественно в белом, бежевом и коричневом тонах, однако встречаются акценты синего и зеленого цветов. Многие предметы мебели выполнены из дерева. К дому прилегают участок, и на его снимках можно увидеть гладко подстриженный газон.

В ноябре стало известно, что в США на продажу вновь выставили дом американского певца Фрэнка Синатры, сделав при этом многомиллионную скидку на объект.

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      Полина Кислицына
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