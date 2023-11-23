Звезда «Не родись красивой» высказалась об участии в продолжении сериала

Звезда «Не родись красивой» Уварова заявила, что не верит в продолжения сериалов

Российская актриса, исполнительница главной роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова высказалась об участии в продолжении проекта, которое анонсировал телеканал СТС. Ее комментарий приводит Telegram-канал Mash.

По словам звезды проекта, ей ничего не известно о его продолжении. «Я знаю, что есть желание снимать вторую часть, но все последние 17 лет есть такое желание. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не видя сценария, даже приступать к переговорам», — заявила Уварова, добавив, «что не очень верит во вторые части».

Ранее главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов сообщил, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Он не стал раскрывать подробности сюжета сиквела. Вероятность того, что Нелли Уварова в нем снимется, не исключена. Дата выхода сериала не экраны пока не называется.

Нынешней осенью на телеканале СТС вышло продолжение сериала «Папины дочки». «Новые папины дочки» состоят из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.