Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:37, 23 ноября 2023Культура

Звезда «Не родись красивой» высказалась об участии в продолжении сериала

Звезда «Не родись красивой» Уварова заявила, что не верит в продолжения сериалов
Нелли Уварова

Нелли Уварова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

Российская актриса, исполнительница главной роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова высказалась об участии в продолжении проекта, которое анонсировал телеканал СТС. Ее комментарий приводит Telegram-канал Mash.

По словам звезды проекта, ей ничего не известно о его продолжении. «Я знаю, что есть желание снимать вторую часть, но все последние 17 лет есть такое желание. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не видя сценария, даже приступать к переговорам», — заявила Уварова, добавив, «что не очень верит во вторые части».

Ранее главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов сообщил, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Он не стал раскрывать подробности сюжета сиквела. Вероятность того, что Нелли Уварова в нем снимется, не исключена. Дата выхода сериала не экраны пока не называется.

Нынешней осенью на телеканале СТС вышло продолжение сериала «Папины дочки». «Новые папины дочки» состоят из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Норвегия допустила закрытие КПП на границе с Россией вслед за Финляндией. С какой целью страны идут на такой шаг?

      В Россию стали ввозить больше духов

      Лидера победившей в Нидерландах ультраправой партии назвали худшим кошмаром ЕС

      Ученые доказали внеземное происхождение кулона Тутанхамона

      Россиянин избил мать деревянной скалкой и лишил ее жизни

      Звезда «Не родись красивой» высказалась об участии в продолжении сериала

      Экс-главу разведки Канады признали виновным в разглашении гостайны

      Российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок в Google

      В Грузии заявили об упущенном шансе превратиться в достойное государство

      Названы шесть видов оргазма у мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости