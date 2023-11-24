Алиев обвинил Армению в попытке усидеть на двух стульях

Алиев: Армения пытается усидеть на двух и более стульях, не являясь независимой

Власти Армении стремятся «усидеть на двух или более стульях». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Армения является одним из государств, которые «нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова». «В мире немало безуспешных зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя с Азербайджаном Армения», — сказал он.

Как считает Алиев, политика таких стран «не основана на воле их народов», а их судьба зависит от иностранных спонсоров. При этом президент выразил мнение, что государства — члены SPECA являются по-настоящему независимыми, поскольку проводят соответствующую внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Ереван в попытке скрыть истинные намерения переориентировать свою внешнюю политику. При этом она допустила, что армянские власти идут на такой шаг «с подачи или подсказки Запада».