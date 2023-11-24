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14:12, 24 ноября 2023Бывший СССР

Алиев обвинил Армению в попытке усидеть на двух стульях

Алиев: Армения пытается усидеть на двух и более стульях, не являясь независимой

Фото: Fred Dufour / Reuters

Власти Армении стремятся «усидеть на двух или более стульях». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Армения является одним из государств, которые «нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова». «В мире немало безуспешных зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя с Азербайджаном Армения», — сказал он.

Как считает Алиев, политика таких стран «не основана на воле их народов», а их судьба зависит от иностранных спонсоров. При этом президент выразил мнение, что государства — члены SPECA являются по-настоящему независимыми, поскольку проводят соответствующую внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Ереван в попытке скрыть истинные намерения переориентировать свою внешнюю политику. При этом она допустила, что армянские власти идут на такой шаг «с подачи или подсказки Запада».

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      Георгий Нестеров
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