Алиев собрался вернуть в Карабах свыше ста тысяч беженцев

Алиев: в Карабах и Восточный Зангезур до 2026 года вернутся 140 тысяч беженцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах вернуть в Нагорный Карабах и Восточный Зангезур 140 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом он рассказал на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, передает ТАСС.

Вернуть беженцев азербайджанский лидер собирается до 2026 года. В этом ему должна помочь программа «Великое возвращение», которая охватит сто населенных пунктов в регионе.

«В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановление ста населенных пунктов, в том числе девяти городов и восьми поселков», — сказал Алиев.

Всего в Нагорном Карабахе по состоянию на сентябрь 2023 года проживали около 145 тысяч человек, из которых армян — больше 144 тысяч. Уже в начале октября в Ереване заявили, что Армения приняла свыше ста тысяч вынужденных переселенцев из региона.

Ранее Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. Также, в соответствии с решением суда, Азербайджан должен обеспечить возможность быстро и безопасно вернуться бежавшим гражданам, а также позволить желающим уехать.