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22:43, 24 ноября 2023Мир

Байден назвал дату освобождения следующей группы заложников ХАМАС

Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят 25 ноября

Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что освобождение заложников 24 ноября — «это лишь начало процесса». «Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем — послезавтра и на следующий день», — отметил Байден во время выступления, посвященного ситуации с заложниками в Газе.

Президент США также указал, что в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат смогут воссоединиться со своими семьями.

Ранее сообщалось, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям Джо Байдена. Об сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В обмен на заложников Израиль согласился на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.

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      Екатерина Подвигина
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