Бекхэм оценил скромность Месси

Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси самой скромной суперзвездой

Бывший полузащитник сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем команды Лионеле Месси. Об этом сообщает The Times.

Функционер назвал аргентинца самой скромной суперзвездой. «Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него считаные секунды», — заявил Бекхэм.

Англичанин также высоко оценил игру Месси в «Интере». «Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители — чтобы их развлекали», — отметил Бекхэм.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.