Беженец раскрыл схему проникновения в Европу через российско-финскую границу

«МК»: беженец из Марокко раскрыл схему проникновения в Европу через Россию

Марокканский беженец, живущий в Германии, раскрыл схему проникновения в Европу через российско-финскую границу. Своим опытом он поделился с «Московским комсомольцем» («МК»).

По данным издания, Харун некоторое время учился в Воронеже, после чего решил перебраться в Европу через посредников. Услуга стоит около 3-5 тысяч евро (290-480 тысяч рублей). Через Минск, по его словам, процесс переезда обойдется дешевле, чем через Москву.

«В России находишься по своему паспорту, приглашение тебе делает арабское агентство как студенту или на какую-нибудь конференцию. К границе подвозят примерно за полкилометра, дальше пешком», — объяснил Харун.

По словам мужчины, необходимо пройти российский контрольно-пропускной пункт (КПП) со своим паспортом, а затем выкинуть его по пути к КПП Финляндии. Это нужно беженцам из стран, в которых не идет война. «Выкинул и говоришь, что ты палестинец или сириец, а паспорт у тебя в России украли вместе со всеми вещами», — отметил он.

Харун подчеркнул, что заявку на статус беженца поначалу отклоняют минимум три раза. Процесс занимает в среднем около года, все это время заявитель живет на территории страны и нелегально работает. Он также добавил, что легче всего просить статус через Финляндию, так как там это можно делать неограниченное количество раз.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).