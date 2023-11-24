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12:48, 24 ноября 2023Силовые структуры

Участник СВО инсценировал свою смерть и отправился в колонию

Мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Зоригто Арабжаева, который не вернулся на специальную военную операцию (СВО) после отпуска, инсценировав свою смерть. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мобилизованного признали виновным в дезертирстве и отправили в колонию строгого режима.

Арабжаев в марте приехал в отпуск и застал жену в депрессивном состоянии. Она часто говорила о нежелании жить, опасаясь за воюющего супруга, который может погибнуть вслед за сыном, разбившемся в ДТП. Военный остался дома с ней и младшим сыном.

В конце апреля военная полиция пришла к ним в поисках пропавшего со службы Арабжаева. Его сын показал им свидетельство о смерти Зоригто Арабжаева от 7 марта 2023 года. Проверка установила, что документ был поддельным, военный купил его у неустановленного лица.

Во время повторного визита силовики задержали Арабжаева.

Ранее на Украине мужчину отправили на фронт после дезертирства и условного срока. Как отмечает бывший военнослужащий, его мобилизовали без медкомиссии в марте этого года в Киеве. Он попал в 120-й разведывательный батальон в группу эвакуации, не хотел воевать и ушел в самоволку.

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      Любовь Ширижик
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