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10:12, 24 ноября 2023Ценности

Елена Летучая в купальнике пробежалась по пляжу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская ведущая Елена Летучая в откровенном наряде пробежалась по пляжу с друзьями. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя журналистка продемонстрировала подтянутую фигуру в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом звезда собрала светлые волосы, а от макияжа отказалась.

Кадр: @vikulin_d

Среди прочего звезда дополнила свой образ браслетом на запястье. Известно, что Летучая находится на отдыхе на острове Маврикий.

В сентябре Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. В опубликованном ролике звезда совместно со своим доктором рассказала, что планирует сделать инъекции в области лица без гиалуроновой кислоты. По словам врача, после манипуляций у журналистки будет молодая кожа без отеков.

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      Екатерина Ештокина
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