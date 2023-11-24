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20:19, 24 ноября 2023Бывший СССР

Эстония решила установить на границе с Россией «зубы дракона»

ERR: Эстония устанавливает на границе с Россией бетонные «зубы дракона»

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

Власти Эстонии решили установить на границе с Россией в городе Нарва дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Об этом сообщает портал ERR.

В пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны уточнили, что власти республики готовятся к возможному закрытию погранпункта в Нарве и планируют усилить установленные на прошлой неделе заграждения дополнительными железобетонными конструкциями.

Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией на кордоне, предполагая, что Россия «осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии», отправляя к границам этих стран людей, которые не имеют права на въезд в Европейский союз.

Ранее глава Пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявлял, что власти республики допускают частичное или полное закрытие пропускных пунктов на границе с Россией.

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      Георгий Нестеров
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