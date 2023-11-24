Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

Ассоциация фотографов NANPA выбрала лучшие фотографии дикой природы 2023 года

Североамериканская ассоциация фотографии природы NANPA выбрала лучшие фотографии дикой природы 2023 года. Снимки опубликованы на сайте организации.

Организаторы фотоконкурса выложили 24 самых впечатляющих, по их мнению, кадра. Снимки представлены в шести категориях: «Птицы», «Млекопитающие», «Пейзажи», «Измененная реальность», «Сохранение природы» и «Микро- и макросъемка». В каждой из этих групп жюри выбрало лучшую и занявшую второе место фотографию, а также по два снимка, которые жюри выделило среди прочих.

Победителем категории «Птицы» стал фотограф Тим У. Оливер, заснявший калипту Анны (птичку из семейства колибри), которая пытается ухватить клювом каплю воды. Лучшим снимком с млекопитающими признали работу Кевина Дули, на которой изображен слоненок, следующий за взрослыми сородичами.

Среди снимков млекопитающих судьи отметили работу Кэрол Гренье, которая уже много лет фотографирует волков. На снимке, сделанном в Йеллоустонском национальном парке, Вайоминг, она запечатлела общение членов стаи озера Вапити

Cреди пейзажей жюри больше всего впечатлило лавандовое поле в безоблачную ночь авторства Криса Бартелла. В категории «Измененная реальность» победил коллаж из снимков Луны, сделанных Стефани Бекер. На снимке в номинации «Сохранение природы» изображена луговая собачка, выглядывающая из норы в окружении бульдозеров. Заснявшая ее фотограф Хизер Велли отметила, что в тот день вся колония этих животных была уничтожена. Наконец, среди макроснимков особо отметили изображение муравья, трогающего усиками горбаток, авторства Томаса Майерса.

Ранее Британский музей естественной истории назвал победителя конкурса «Фотограф дикой природы 2022 года». Автором лучшего снимка, получившего название «Большое жужжание», стала фотограф Карин Айгнер из США. На кадре видно, как самцы кактусовых пчел окружили самку и сформировали вокруг нее шар.