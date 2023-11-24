Полковник назвал главную проблему ВСУ на фронте

Полковник Матвийчук назвал нехватку оружия главной проблемой ВСУ на фронте

Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте на текущий момент связана с нехваткой оружия. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также объяснил, насколько Киев контролирует ситуацию на передовой.

«Сложность заключается для Киева в том, что людей нет, техники нет, вооружения нет, боеприпасов нет. Все идет по крохам и прекращается снабжение. Заявление [главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного], что все контролируемо — он считает, что ведет переговоры о возможности поставок и что все-таки малая толика все же поступает от Польши, Чехии, Германии. Если перевести на русский язык, это значит, что Вооруженные силы Украины терпят крах, очень тяжелая ситуация, командование пытается принять меры для исправления этой ситуации», — заключил он.

Как написал Валерий Залужный в Telegram-канале, ситуация на фронте для Украины «затруднительная, но контролируемая». Он проинформировал союзников на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн», что Киев продолжает наступать. Военачальник также поблагодарил партнеров за помощь, которая позволяет укреплять позиции ВСУ.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киеву не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он также отмечал, что украинским военным очень мешают минные поля. Из-за этого они медленно продвигаются вперед.