ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, повредив детский сад, колледж и жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью артиллерии, в результате чего были повреждены детский сад, колледж, а также жилой дом, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один из снарядов попал в крышу Горловского колледжа технологий и сервиса, второй повредил фасад детского сада №134, выбив окна и двери здания, а третий попал в жилой дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района города. Уточняется, что, по предварительным данным, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик прокомментировал ход конфликта на Украине, заявив об истощении ресурсов ВСУ для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.