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08:51, 27 ноября 2023Мир

ХАМАС обязало религиозных лидеров читать лекции о причинении боли евреям

Politico: религиозных лидеров обязали читать лекции боевикам ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Главы радикального движения ХАМАС обязали религиозных лидеров читать боевикам лекции о причинении максимальной боли евреям. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что следователям израильской военной разведки захваченные боевики ХАМАС рассказали, что лидеры делают упор на идеологическую обработку, а религиозные лидеры учат нападавших причинять максимальную боль и крайние страдания евреям, с которыми они сталкиваются.

«Лидеры ХАМАС выбрали их, подготовили психологически и внушили им дегуманизацию евреев, и это должно было быть сделано в течение многих месяцев», — сказал бывший глава службы внешней разведки «Моссад» Тамир Пардо.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого допустил возможность продления нынешнего четырехдневного перемирия в секторе Газа. Таким образом может быть освобождено большее количество пленных.

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      Семен Александров
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