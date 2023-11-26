Премьер Израиля пообещал воевать с ХАМАС до полной победы

Нетаньяху: операция Израиля в секторе Газа продлится до полной победы над ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа с официальным визитом и заверил, что операция Армии обороны страны (ЦАХАЛ) продлится до полной победы над палестинским исламским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех... Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — пообещал премьер, добавив, что на данный момент целями Тель-Авива является «ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантии мирного сосуществования сектора Газа».

Ранее стало известно, что в прошлом Нетаньяху блокировал попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств. Так, Нетаньяху придерживался стратегии, в рамках которой не нарушался статус-кво разделенного палестинского населения, и оставил ХАМАС править в Газе, а конкурирующую Палестинскую национальную администрацию — на Западном берегу реки Иордан.

25 ноября военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников.