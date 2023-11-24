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13:11, 24 ноября 2023Путешествия

Иностранец исчез из отеля в Швейцарии, попал в плен и нашелся в другой стране

Daily Mail: 44-летний бразилец исчез во время бизнес-путешествия и попал в плен

Фото: Rhema Kallianpur / Unsplash

Бразилец исчез из отеля в Швейцарии, попал в плен и нашелся в другой стране спустя 13 дней после исчезновения. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 44-летний Марсио Родригес отправился в Цюрих в бизнес-путешествие, чтобы обсудить дела с партнерами, с которыми вел торговлю. Он находился на связи со своей женой всю дорогу, пока не прибыл в отель. Оттуда мужчина отправил супруге необычные сообщения и заявил, что ему не отдают паспорт.

После этого Родригес перестал выходить на связь. Его обнаружили лишь через 13 дней правоохранительные органы Испании. Подробности произошедшего не раскрываются, однако иностранец утверждает, что его удерживали силой. В настоящее время Интерпол прячет мужчину, чтобы обезопасить его от похитителей.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

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      Зарина Дзагоева
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