Иностранец исчез из отеля в Швейцарии, попал в плен и нашелся в другой стране

Daily Mail: 44-летний бразилец исчез во время бизнес-путешествия и попал в плен

Бразилец исчез из отеля в Швейцарии, попал в плен и нашелся в другой стране спустя 13 дней после исчезновения. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 44-летний Марсио Родригес отправился в Цюрих в бизнес-путешествие, чтобы обсудить дела с партнерами, с которыми вел торговлю. Он находился на связи со своей женой всю дорогу, пока не прибыл в отель. Оттуда мужчина отправил супруге необычные сообщения и заявил, что ему не отдают паспорт.

После этого Родригес перестал выходить на связь. Его обнаружили лишь через 13 дней правоохранительные органы Испании. Подробности произошедшего не раскрываются, однако иностранец утверждает, что его удерживали силой. В настоящее время Интерпол прячет мужчину, чтобы обезопасить его от похитителей.

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