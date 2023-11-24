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19:06, 24 ноября 2023Среда обитания

Названо позволяющее не платить ипотеку условие

Глава МЧС Куренков: при чрезвычайной ситуации полагается отсрочка по ипотеке
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В случае, если дом попал в зону чрезвычайной ситуации, жильцам полагается отсрочка по ипотечным платежам. Новое условие, позволяющее не платить жилищную ссуду, россиянам назвал глава МЧС России Александр Куренков со ссылкой на поправки к федеральному закону «О потребительском кредите».

Для приостановки выплат или их снижения в силу форс-мажорных обстоятельств необходимо обратиться банк в течение 60 дней. Гражданин должен быть готов предъявить подтверждающие документы из органов местного самоуправления. Послабления в выплатах распространяются на чрезвычайные ситуации федерального, регионального или муниципального значения, отметил Куренков.

Ранее в МЧС предложили давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий. Для получения этих льгот понадобится подтвердить документально факты проживания в зоне чрезвычайной ситуации, а также нарушения условий жизнедеятельности и потери имущества.

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      Виктория Клабукова
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