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14:49, 24 ноября 2023Мир

Израиль обвинили в шантаже западных стран из-за позиции по Газе

Турция обвинила Израиль в шантаже ряда западных стран из-за их позиции по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль шантажирует ряд западных стран из-за их позиции по Газе. Об этом заявил глава Управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.

«Несколько западных стран подвергаются явному или скрытому шантажу со стороны Израиля. Если вы в СМИ обсуждаете преступления Израиля в отношении палестинцев, вас обвиняют в антисемитизме», — отметил он.

По словам Алтуна, Тель-Авив ведет «фашистскую пропаганду», стремясь дегуманизировать и уничтожить палестинцев. Он связал нынешнюю ситуацию с неэффективностью выстроенной международной системы и «кризисом истины».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается привлечь страны Запада на сторону Палестины в конфликте с Израилем. «Мы с ними встретимся, обсудим, подумаем, как привлечь их на сторону Палестины. На прошлой неделе у нас был визит в Германию», — сказал он, добавив, что «только в Испании ситуация развивается в положительном направлении».

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      Виктория Кондратьева
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