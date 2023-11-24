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18:51, 24 ноября 2023Ценности

Канье Уэста и его новую жену заметили вместе на фоне слухов о расставании

Кадр: @jeen__yuhs_

Американского рэпера Канье Уэста и его новую жену дизайнера Бьянку Цензори заметили вместе на фоне слухов о расставании. Соответствующие фото приводит издание Page Six.

Журналисты портала обратили внимание на видео, которые появились у пользователя Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с никнеймом @jeen__yuhs_. На размещенных кадрах звездная пара была запечатлена на вечеринке в отеле Royal Atlantis в Дубае.

Так, для мероприятия Уэст выбрал черный костюм с капюшоном в спортивном стиле. Цензори предпочла атласный бюстгальтер синего цвета и мини-юбку с лентой посередине. Музыкант и модельер обнимались друг с другом и улыбались.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори разглядела манипуляции в поведении Канье Уэста. Позже репортеры выяснили, что звездная пара решила взять перерыв в отношениях.

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      Мария Винар
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