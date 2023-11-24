Кремль переадресовал Минобороны вопрос о досмотре зарубежных судов в Черном море

Песков переадресовал МО вопрос о досмотре судов из-за рубежа в Черном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о досмотре зарубежных судов в Черном море. Его цитирует РИА Новости.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на вопрос журналистов, которые попросили его прокомментировать данные украинских властей. Согласно их информации, все больше зарубежных судов заходят в порты Украины для загрузки зерна и не подвергаются досмотру со стороны российских военных кораблей.

«Это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

Президент России Владимир Путин, объясняя выход из сделки, заявил о недобросовестных действиях Запада, которые, по его словам, направлены на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.