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20:09, 24 ноября 2023Путешествия

Легкомоторный самолет упал в метрах от человека, загорелся и попал на видео

CNN: легкомоторный самолет Mooney M20 упал на парковку в Техасе и загорелся

Кадр: KTVT

Легкомоторный самолет рухнул на парковку торгового центра в Техасе и попал на видео. Подробности сообщает канал CNN.

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 февраля. Одномоторный лайнер Mooney M20 упал рядом в торговым комплексом в городе Плейно, не долетев около 1,5 километра до аэропорта Эйр-Парк-Даллас, и загорелся. На опубликованных кадрах видно, что огонь перекинулся на стоявший неподалеку автомобиль.

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Владелец маникюрного салона Тахера Рахман рассказал NBC 5, что самолет упал всего в нескольких метрах от человека. «Он и его жена не спали прошлой ночью. Мы с моей женой тоже. Все до сих пор шокированы этим инцидентом», — рассказал бизнесмен.

На борту был 87-летний пилот Элзи Монро Макдональд, он не выжил. Известно, что недавно он получил награду Master Pilot Award от Федерального управления гражданской авиации США за более 50 лет безопасного пилотирования.

Причины крушения пока неизвестны, Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование катастрофы.

Ранее в ноябре частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в Соединенных Штатах. Несчастный случай произошел в американском штате Юта. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

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      Мария Борисова
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