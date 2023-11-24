Мартиросян раскрыл отношение к современному КВН

Комик Гарик Мартиросян заявил, что давно не смотрит КВН запоем

Комик, один из авторов проекта Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал, что давно не смотрит КВН запоем. Свое отношение к современному «Клубу веселых и находчивых» он раскрыл в интервью Rutube-каналу «Медийные лица».

По словам Мартиросяна, около 20 лет назад он смотрел КВН запоем, но в последние годы ему хватает времени только на короткие фрагменты из телеигры, которые публикуются в соцсетях. «Я перестал смотреть вот так пристально КВН, где-то вот когда закончились "Утомленные солнцем" и "Сборная Пятигорска"», — заявил он.

Ранее Мартиросян вспомнил начало своей карьеры в КВН. Комик рассказал, что изначально в проекте выполнял роль помощника музыканта и во время выступлений находился за кулисами.

Мартиросян в 90-е годы присоединился к ереванской команде КВН «Новые армяне». В 1997 году он стал ее капитаном. В том же году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.