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21:25, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине объявили о скорой волне демобилизации срочников

Секретарь СНБО Данилов заявил о волне демобилизации срочников на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в ближайшее время пройдет волна демобилизации. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он уточнил, что уволят тех военнослужащих, чья срочная служба подошла к концу. В частности, речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года. При этом желающие остаться в строю смогут сделать это, заключив контракт. «Это справедливо», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление комплексного плана по мобилизации. «На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал он.

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      Марина Совина
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