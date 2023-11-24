На Украине предложили брать налоги с эзотериков

Нардеп Гривко предложил урегулировать эзотерическую деятельность на Украине

На Украине предложили ввести правовое регулирование эзотерической деятельности. Законопроект предложил депутат Верховной Рады Сергей Гривко, сообщает сайт украинского парламента.

«В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни», — говорится в тексте пояснительной записки.

Нардеп предлагает признать эзотерику отдельной сферой занятости в обществе, создать реестр лиц, оказывающих эзотерические услуги и брать с них налоги. По его словам, на Украине такой вид «духовных практик» активно распространяется и вызывает дискуссии о целесообразности их применения.

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина сообщила, что в парламенте блокируют законопроект о легализации медицинского каннабиса. По ее словам, реализации законопроекта мешают 226 поправок от партии «Батькивщина».