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15:23, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предложили брать налоги с эзотериков

Нардеп Гривко предложил урегулировать эзотерическую деятельность на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине предложили ввести правовое регулирование эзотерической деятельности. Законопроект предложил депутат Верховной Рады Сергей Гривко, сообщает сайт украинского парламента.

«В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни», — говорится в тексте пояснительной записки.

Нардеп предлагает признать эзотерику отдельной сферой занятости в обществе, создать реестр лиц, оказывающих эзотерические услуги и брать с них налоги. По его словам, на Украине такой вид «духовных практик» активно распространяется и вызывает дискуссии о целесообразности их применения.

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина сообщила, что в парламенте блокируют законопроект о легализации медицинского каннабиса. По ее словам, реализации законопроекта мешают 226 поправок от партии «Батькивщина».

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      Алевтина Запольская
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