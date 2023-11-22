Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:54, 22 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о блокировке законопроекта о лечении каннабисом

Депутат Верховной Рады Стефанишина: законопроект о лечении каннабисом блокируют

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине блокируют. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Раде заблокирован законопроект о медицинском каннабисе. Эта стопка бумаг — 882 поправки народных депутатов, которые мы анализировали более трех месяцев», — сообщила она.

Стефанишина уточнила, что 226 поправок от партии «Батькивщина» мешают реализации законопроекта. По ее словам, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее коллеги угрожают ставить на учет эти поправки, чтобы лишить закон голосов. «Это более 400 минут работы Рады», — подчеркнула она.

7 ноября глава комитета по здравоохранению Украины Михаил Радуцкий заявил, что Рада в ближайшее время может принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В июле этот законопроект приняли в первом чтении. За решение проголосовали 268 депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе случился крупнейший королевский скандал со времен принцессы Дианы. Будущего короля Дании заметили с любовницей

      Пять типографий норвежского холдинга Amedia передали в управление России

      Северная Корея провела неудачный запуск ракеты в сторону Японского моря

      Бывшего российского замминистра задержали по делу о крупном мошенничестве

      В Уфе самолет застрял на посадочной полосе

      Бывший футболист сборной России оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

      Известный российский актер положительно оценил безразличие москвичей

      Звезда шоу «Давай поженимся!» назвала причину переехать за город

      В Италии назвали единственный способ спасти Украину

      Названы сроки открытия участка новой линии метро в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости