На Украине заявили о блокировке законопроекта о лечении каннабисом

Депутат Верховной Рады Стефанишина: законопроект о лечении каннабисом блокируют

Законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине блокируют. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Раде заблокирован законопроект о медицинском каннабисе. Эта стопка бумаг — 882 поправки народных депутатов, которые мы анализировали более трех месяцев», — сообщила она.

Стефанишина уточнила, что 226 поправок от партии «Батькивщина» мешают реализации законопроекта. По ее словам, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее коллеги угрожают ставить на учет эти поправки, чтобы лишить закон голосов. «Это более 400 минут работы Рады», — подчеркнула она.

7 ноября глава комитета по здравоохранению Украины Михаил Радуцкий заявил, что Рада в ближайшее время может принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В июле этот законопроект приняли в первом чтении. За решение проголосовали 268 депутатов.