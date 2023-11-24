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13:15, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине собрали рабочую группу по строительству фортификаций

Минобороны Украины собрало рабочую группу по строительству фортификаций

Фото: Vadim Ghirda / AP

Министерство обороны Украины собрало рабочую группу по строительству фортификационных сооружений. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Решение о создании рабочей группы было принято в ходе встречи министра обороны республики Рустема Умерова с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В ее обязанности входит изучение проблемных вопросов по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также своевременное реагирование на них.

Также в оборонном ведомстве Украины пояснили, что члены группы планируют провести реформу, в соответствии с которой строительством укреплений на первой линии обороны будет заниматься армия, а на второй и третьей — госагентство восстановления и развития инфраструктуры с привлечением подрядчиков.

Из-за недостатка систем противовоздушной обороны (ПВО) свыше 600 тысяч украинцев переехали в Киев. По данным ООН, приток людей из плохо оснащенной системами ПВО местности наблюдается и в других крупных городах республики.

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      Александр Курбатов
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