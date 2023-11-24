МИД России предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Попытки привлечь НАТО к решению проблем, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, могут обернуться тяжелыми последствиями, заявил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, западные государства в последнее время активизировались, требуя подъема химоружия времен Второй мировой войны. Как уточнил дипломат, обсуждение этой темы должно вестись в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Представитель МИД добавил, что необходимо учитывать мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции.

Беляев высказался против участия Совета государств Балтийского моря или НАТО в решении проблемы химоружия в Балтике. «Эти действия не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — предупредил он.

Ранее стало известно, что Германия закупит для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы применения химоружия.