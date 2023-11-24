Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 24 ноября 2023Мир

МИД России предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Попытки привлечь НАТО к решению проблем, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, могут обернуться тяжелыми последствиями, заявил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, западные государства в последнее время активизировались, требуя подъема химоружия времен Второй мировой войны. Как уточнил дипломат, обсуждение этой темы должно вестись в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Представитель МИД добавил, что необходимо учитывать мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции.

Беляев высказался против участия Совета государств Балтийского моря или НАТО в решении проблемы химоружия в Балтике. «Эти действия не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — предупредил он.

Ранее стало известно, что Германия закупит для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы применения химоружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Что, черт возьми, происходит?» Ученые обнаружили космический луч огромной мощности, но не смогли определить его природу

      Названы повышающие риск рака полости рта продукты

      Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

      В Москве школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

      Пекин предложил властям России помогать продажам китайских автомобилей

      Финляндия захотела ограничить подачу заявок об убежище

      Ким Чен Ын объяснил причину запуска нового северокорейского спутника

      Деньги на льготные автокредиты для россиян закончились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости