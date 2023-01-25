Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 25 января 2023Мир

Германия собралась передать Украине устройство для поиска следов химоружия

Германия собралась передать Украине оборудование для поиска следов применения химоружия
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Alexander Khudotioply / Reuters

Германия закупит для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы применения химоружия. «Лента.ру» ознакомилась с опубликованным немецким Министерством внутренних дел тендером на покупку соответствующего лабораторного оборудования.

Ведомство намерено закупить газовый хроматограф с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром. Общая стоимость контракта — почти 400 тысяч евро. Поясняется, что министерство организует транспортировку товара на Украину.

Контракту присужден статус «чрезвычайной срочности». Таким образом, в соответствии с законодательством ЕС, Германия упрощает процесс покупки и отказывается от ряда бюрократических процедур.

«Степень срочности в данном случае настолько высока, что даже сокращенные до допустимой степени периоды участия и предложения были бы слишком продолжительными для своевременного удовлетворения потребности», — отметили авторы документа.

Любая задержка будет означать, что украинские власти не смогут собрать доказательства, необходимые для судебного преследования за военные преступления

текст документа

При этом в тендере подчеркивается тот факт, что инициатива закупки исходила со стороны Киева.

«Украинские власти запросили конкретные предметы поставки, с которыми они знакомы и использование которых возможно немедленно и без дальнейших промедлений, дабы судебно-медицинская экспертиза могла быть проведена своевременно и безошибочно», — уточняется в документе.

Устройство, способное засечь «Новичок»

Газовая хромато-масс спектрометрия (ГХ-МС) широко используется в военной сфере, следует из данных исследования американского Общества прикладной спектрометрии. В организации заявляют, что системы ГХ-МС применяются для обнаружения и идентификации токсичных химических веществ, включая боевые отравляющие вещества.

Тесты проводятся не только учеными, но и военными, причем в полевых условиях. Данные других исследований указывают на широкий опыт выявления отравляющих веществ семейства «Новичок» при помощи хромато-масс-спректрометрии.

Как объяснил «Ленте.ру» доктор химических наук, профессор, один из создателей нервно-паралитического боевого яда «Новичок» Леонид Ринк, устройство можно использовать во многих целях, в том числе военных: например, проверять наличие или отсутствие в организме опасных химических соединений.

Любой хромато-масс-спектрометр, или хроматограф, может проводить анализ того, какие химические вещества присутствуют, на основании банка данных опасных веществ

Леонид Ринкдоктор химических наук

«Никаких доказательств нет и быть не может»

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в применении химоружия в рамках конфликта на Украине. Так, в августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сообщения о планах России применить химическое либо ядерное оружие в рамках данного конфликта являются ложью.

Материалы по теме:
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды» Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
8 сентября 2020
Токсичный актив. Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
Токсичный актив.Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
25 марта 2022
Самое страшное оружие на Земле: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Самое страшное оружие на Земле:чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
20 декабря 2022

«Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — говорил глава ведомства.

В беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин подтвердил, что российская сторона не использует химическое оружие на Украине.

Никаких доказательств применения Россией химического оружия в рамках конфликта на Украине и подтверждающих фактов нет и быть не может

Игорь Никулинбывший член комиссии ООН по разоружению

«Есть другие факты — факты попыток Украины применить и химическое, и биологическое оружие и даже создания "грязной бомбы". Украина регулярно применяет боеприпасы, которые запрещены: фосфорные бомбы, другие вещества, входящие в списки ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — прим. «Ленты.ру»). Это все несомненные нарушения», — утверждает он.

Никулин также напомнил, что использование химического и биологического оружия запрещено в соответствии с Женевскими конвенциями, под которыми, как заявил эксперт, также стоит и подпись Украины.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к применению химического оружия против российских войск.

«Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных», — говорится в сообщении дипведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
В России раскрыли последствия поставок американских танков на Украину
Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого
Минобороны заявило о подготовке отряда «Шторм» для прорыва обороны ВСУ
Работа танка Т-90М «Прорыв» под Донецком попала на видео
В России резко подорожал каршеринг
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах
В Белоруссии оценили важность России для выживания страны
Блогерша раскрыла изнанку работы в популярном супермаркете
ФСБ задержала главу дорожного предприятия из Читы за взятку в миллион рублей
Парикмахер назвал придающую объем волосам стрижку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.