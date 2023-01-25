Германия собралась передать Украине устройство для поиска следов химоружия

Германия собралась передать Украине оборудование для поиска следов применения химоружия

Германия закупит для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы применения химоружия. «Лента.ру» ознакомилась с опубликованным немецким Министерством внутренних дел тендером на покупку соответствующего лабораторного оборудования.

Ведомство намерено закупить газовый хроматограф с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром. Общая стоимость контракта — почти 400 тысяч евро. Поясняется, что министерство организует транспортировку товара на Украину.

Контракту присужден статус «чрезвычайной срочности». Таким образом, в соответствии с законодательством ЕС, Германия упрощает процесс покупки и отказывается от ряда бюрократических процедур.

«Степень срочности в данном случае настолько высока, что даже сокращенные до допустимой степени периоды участия и предложения были бы слишком продолжительными для своевременного удовлетворения потребности», — отметили авторы документа.

Любая задержка будет означать, что украинские власти не смогут собрать доказательства, необходимые для судебного преследования за военные преступления

текст документа

При этом в тендере подчеркивается тот факт, что инициатива закупки исходила со стороны Киева.

«Украинские власти запросили конкретные предметы поставки, с которыми они знакомы и использование которых возможно немедленно и без дальнейших промедлений, дабы судебно-медицинская экспертиза могла быть проведена своевременно и безошибочно», — уточняется в документе.

Устройство, способное засечь «Новичок»

Газовая хромато-масс спектрометрия (ГХ-МС) широко используется в военной сфере, следует из данных исследования американского Общества прикладной спектрометрии. В организации заявляют, что системы ГХ-МС применяются для обнаружения и идентификации токсичных химических веществ, включая боевые отравляющие вещества.

Тесты проводятся не только учеными, но и военными, причем в полевых условиях. Данные других исследований указывают на широкий опыт выявления отравляющих веществ семейства «Новичок» при помощи хромато-масс-спректрометрии.

Как объяснил «Ленте.ру» доктор химических наук, профессор, один из создателей нервно-паралитического боевого яда «Новичок» Леонид Ринк, устройство можно использовать во многих целях, в том числе военных: например, проверять наличие или отсутствие в организме опасных химических соединений.

Любой хромато-масс-спектрометр, или хроматограф, может проводить анализ того, какие химические вещества присутствуют, на основании банка данных опасных веществ

Леонид Ринк доктор химических наук

«Никаких доказательств нет и быть не может»

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в применении химоружия в рамках конфликта на Украине. Так, в августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сообщения о планах России применить химическое либо ядерное оружие в рамках данного конфликта являются ложью.

«Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — говорил глава ведомства.

В беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин подтвердил, что российская сторона не использует химическое оружие на Украине.

Никаких доказательств применения Россией химического оружия в рамках конфликта на Украине и подтверждающих фактов нет и быть не может Игорь Никулин бывший член комиссии ООН по разоружению

«Есть другие факты — факты попыток Украины применить и химическое, и биологическое оружие и даже создания "грязной бомбы". Украина регулярно применяет боеприпасы, которые запрещены: фосфорные бомбы, другие вещества, входящие в списки ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — прим. «Ленты.ру»). Это все несомненные нарушения», — утверждает он.

Никулин также напомнил, что использование химического и биологического оружия запрещено в соответствии с Женевскими конвенциями, под которыми, как заявил эксперт, также стоит и подпись Украины.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к применению химического оружия против российских войск.

«Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных», — говорится в сообщении дипведомства.