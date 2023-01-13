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00:16, 14 января 2023Россия

Посольство России заявило о подготовке ВСУ к применению химоружия

Посольство РФ в Лондоне: ВСУ могут готовиться к применению против российских солдат

Фото: Stephen Chung / Xinhua / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовиться к применению химического оружия против российских войск. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне в Twitter.

«Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных», — говорится в сообщении. В диппредставительстве обратили внимание, что на демонстрируемые в ролике газовые баллоны нанесены буквы «ОБ», которые «означают "отравляющие боеприпасы"».

Ранее о том, что ВСУ начали готовить дроны с химическим оружием для применения против подразделений ЧВК «Вагнер» в Соледаре, заявил военный корреспондент Ярем. Другой военный корреспондент, химик по профильному образованию, Сергей Шилов подтвердил догадки Ярема, заявив, что боеприпасы снабжены синильной кислотой HCN.

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Марина Совина
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