Стало известно о подготовке ВСУ дронов с химоружием

Военкор сообщил о подготовке ВСУ дронов с химическим оружием под Соледаром

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали готовить дроны с химическим оружием для применения против подразделений ЧВК «Вагнер» в Соледаре. Об этом свидетельствует опубликованное самими украинцами видео, сообщил военный корреспондент Ярем в своем Telegram-канале.

«На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием», — написал военкор.

Другой военный корреспондент, химик по профильному образованию, Сергей Шилов подтвердил догадки Ярема, заявив, что боеприпасы снабжены синильной кислотой HCN.

«85-90 процентов случаев отравлений заканчиваются смертью. Пресловутый "цианистый калий" из детективов — соль синильной кислоты. А немцы во время Великой Отечественной войны с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умерщвляли узников концлагерей», — рассказал Шилов о действии кислоты.

Он также отметил, что средство защиты от кислоты — противогаз и порекомендовал «вагнерам» положить его в свои шутрмовые рюкзаки.

