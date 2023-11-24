Названы полезные при борьбе с сезонной депрессией блюда

Эксперт по питанию Кроули: рыба и овсянка помогают при сезонной депрессии

Овсяная каша и блюда из жирной рыбы облегчают симптомы сезонной депрессии и помогают бороться с зимней хандрой. Об этом рассказал эксперт по питанию Кайл Кроули изданию Newsweek.

По словам Кроули, овсянка способствует повышению уровня серотонина, который предотвращает перепады настроения, а также снижает тревожность и симптомы депрессии. Кроме того, благодаря содержанию цинка овес поддерживает общее здоровье мозга и снабжает организм энергией.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия, является одним из лучших пищевых источников витамина D, а также полезных жирных кислот омега-3 Кайл Кроули эксперт по питанию

Кроули отметил, что при сезонной депрессии часто наблюдается нехватка витамина D, поэтому при борьбе с этим состоянием полезно есть блюда из рыбы, в которых содержится много этого вещества. Также он посоветовал в холодное время года чаще употреблять в пищу ягоды, так как они активизируют работу мозга, улучшают когнитивные функции и помогают справиться со стрессом. Еще одним продуктом для поддержания психического здоровья Кроули назвал семена льна, богатые жирными кислотами омега-3.

Ранее психотерапевт Эрин Ридель подсказала простые способы справиться с сезонной депрессией. По мнению Ридель, улучшить самочувствие в холода поможет соблюдение режима, а также планирование весеннего отпуска.