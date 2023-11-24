Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:26, 24 ноября 2023Забота о себе

Названы полезные при борьбе с сезонной депрессией блюда

Эксперт по питанию Кроули: рыба и овсянка помогают при сезонной депрессии

Фото: Unsplash

Овсяная каша и блюда из жирной рыбы облегчают симптомы сезонной депрессии и помогают бороться с зимней хандрой. Об этом рассказал эксперт по питанию Кайл Кроули изданию Newsweek.

По словам Кроули, овсянка способствует повышению уровня серотонина, который предотвращает перепады настроения, а также снижает тревожность и симптомы депрессии. Кроме того, благодаря содержанию цинка овес поддерживает общее здоровье мозга и снабжает организм энергией.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия, является одним из лучших пищевых источников витамина D, а также полезных жирных кислот омега-3

Кайл Кроулиэксперт по питанию
Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Кроули отметил, что при сезонной депрессии часто наблюдается нехватка витамина D, поэтому при борьбе с этим состоянием полезно есть блюда из рыбы, в которых содержится много этого вещества. Также он посоветовал в холодное время года чаще употреблять в пищу ягоды, так как они активизируют работу мозга, улучшают когнитивные функции и помогают справиться со стрессом. Еще одним продуктом для поддержания психического здоровья Кроули назвал семена льна, богатые жирными кислотами омега-3.

Ранее психотерапевт Эрин Ридель подсказала простые способы справиться с сезонной депрессией. По мнению Ридель, улучшить самочувствие в холода поможет соблюдение режима, а также планирование весеннего отпуска.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

      20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

      Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

      Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины

      В России школьника увезли с урока с инсультом

      Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

      ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

      Мужчина снял квартиру через приложение и нашел скрытую камеру в гостиной

      В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею

      Российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости