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15:54, 15 ноября 2023Забота о себе

Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

Психотерапевт Ридель: справиться с сезонной депрессией помогут планы на отпуск

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Уменьшить симптомы сезонный депрессии помогут соблюдение режима и запланированный отпуск на весну. Эти и другие способы справиться с межсезонной хандрой подсказала практикующий психотерапевт Эрин Ридель, пишет издание Business Insider.

Психотерапевт отметила, что большинство приемов для улучшения эмоционального состояния осенью и зимой просты: нужно вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чаще гулять на свежем воздухе и разрешить себе отдыхать. «Даже если работа и другие обязанности не позволяют поддаться желанию впасть в спячку до весны, дайте себе немного простоя — это нормально. Используйте это время для восстановления и размышлений», — посоветовала Ридель.

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Еще одним эффективным способом избавиться от уныния в конце осени и зимой специалистка назвала планирование приятных мероприятий, предвкушение которых будет согревать и радовать. Это может быть путешествие, которое давно откладывалось, поход на концерт любимой группы или вечеринка с близкими людьми, говорит Ридель. По ее словам, лучшим временем для таких планов будет конец зимы или начало весны, так как в этот период ожидание тепла становится особенно тягостным.

Ранее диетолог-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как не набрать лишние килограммы в осенне-зимний период. По ее словам, чтобы сберечь фигуру, не нужно заедать сезонную депрессию и апатию высококалорийной пищей.

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      Екатерина Улитина
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