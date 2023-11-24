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10:29, 24 ноября 2023Забота о себе

Необычный способ снятия стресса стал популярен в одной стране

The Guardian: британцы стали обнимать коров ради душевного равновесия

Фото: Emma Beddington

В Великобритании люди стали обнимать коров, чтобы уменьшить тревогу и снять стресс. Об этом необычном способе обрести душевное равновесие пишет The Guardian.

Владелица фермы Фиона Уилсон рассказала, что идея проводить терапевтические сессии с коровами возникла у нее спонтанно. По словам женщины, после наводнения ей пришлось сократить поголовье дойных коров, но к нескольким пожилым буренкам она настолько привязалась, что не смогла избавиться от них и решила оставить себе. Теперь эти животные помогают людям расслабиться и унять тревожность, они встречают гостей, позволяют им обнимать себя и чистить. Уилсон говорит, что коровы несколько месяцев осваивали новую профессию, привыкали к чужим людям и учились вести себя спокойно рядом с ними.

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Фермер заявила, что услуги буренок быстро стали популярными не только среди британцев, но и у посетителей из других стран. Стоимость одного сеанса — 50 фунтов (более 5,5 тысячи рублей), за эти деньги посетители могут в течение трех часов обнимать и чистить корову, а также погулять с телятами по ферме.

Ранее врач Евгений Машковский посоветовал для снятия стресса работать на даче. По его словам, такая поездка помогает отдохнуть от городской суеты, заняться физической активностью и улучшить общее самочувствие.

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      Екатерина Улитина
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