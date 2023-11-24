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17:11, 24 ноября 2023Мир

Вероятность выхода из ЕС еще одной страны оценили

Политолог Калачев усомнился в выходе Нидерландов из ЕС

Фото: Toussaint Kluiters / United Photos / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не грозит выход из его состава Нидерландов, убежден руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Начнем с того, что "Партия свободы" получила 37 мест [в парламенте]. Даже если всех евроскептиков пересчитать, на выход из Евросоюза это никак не тянет. Я конечно понимаю, что у многих свербит и чешется, очень хочется, чтобы Евросоюз развалился, но не в этот раз», — поделился политолог.

Ранее на всеобщих выборах в Нидерландах победила ультраправая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за выход Нидерландов из ЕС. Партия получила 37 мест из 150 в голландском парламенте — больше других партий, но мест все равно оказалось недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

После победы Вилдерс начал поиск союзников в парламенте, чтобы создать правящую коалицию и стать следующим премьер-министром. Тем временем голландские партии призывают его отказаться от угроз покинуть ЕС и смягчить антимусульманскую политику.

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      Екатерина Смирная
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