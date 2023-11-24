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11:48, 24 ноября 2023Россия

Охоту российских вертолетчиков на катера ВСУ у берегов Крыма показали на видео

МО России сняло на видео охоту российских вертолетов на катера ВСУ в Крыму

Министерство обороны России показало работу российских вертолетчиков у берегов Крыма на видео, снятые военными кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале. Как уточняет телеканал «Звезда», задачей вертолетов являлась охота на безэкипажные катера и скоростные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На опубликованных кадрах видно, как боевые вертолеты пролетают над побережьем, а затем выходят на патрулирование акватории Черного моря.

Один из вертолетов выпускает в сторону моря несколько ракет, после чего продолжает патрулирование. Были ли обнаружены катера ВСУ во время рейда, не уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Крымом были сбиты 13 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.

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      Марк Леонов
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