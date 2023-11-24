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11:48, 24 ноября 2023Ценности

Оксана Самойлова вышла в свет в откровенном платье

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова вышла в свет в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 35-летняя жена рэпера Джигана посетила премию журнала Forbes «Люди года». На данное мероприятие знаменитость надела черное платье миди с корсетным верхом и глубоким вырезом от бедра. Верх упомянутого наряда состоял из длинной и короткой прозрачных перчаток, а также частично прикрывающей грудь ткани.

Помимо этого, знаменитость собрала волосы в гладкую прическу и нанесла макияж в ярких оттенках. В качестве обуви она выбрала блестящие серебряные туфли на высоком каблуке.

Ранее в ноябре Самойлова показала тело после перерыва в тренировках. Инфлюэнсерша предстала в раздельном купальнике боком, акцентируя внимание на ягодицах.

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      Екатерина Ештокина
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