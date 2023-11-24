Осужденный за убийство легкоатлет-ампутант Писториус выйдет на свободу по УДО

Осужденный за убийство легкоатлет Оскар Писториус выйдет на свободу по УДО

Осужденному за убийство легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении, сообщает BBC.

Слушания по делу спортсмена прошли в тюрьме Аттеринджвилл, которая находится недалеко от Претории (ЮАР). 37-летний южноафриканский спортсмен должен выйти на свободу 5 января следующего года.

Писториус был признан виновным в убийстве своей подруги Ривы Стенкамп. В ночь на 14 февраля 2013 года он застрелил ее через дверь ванной комнаты. По словам спортсмена, он принял подругу за грабителя.

Изначально его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, приговорили к пяти годам тюрьмы, затем досрочно выпустили и перевели под домашний арест. Позже приговор был ужесточен — убийство сочли умышленным, спортсмена вернули за решетку и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр. Он также стал серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 400 метров и участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.