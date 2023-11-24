Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

В Колумбии пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в парке городе Итагуи. Очевидцы заметили, что женщина занимается оральным сексом со своим спутником на бетонной скамейке в центре парка. При этом мимо проходили другие отдыхающие и снимали их утехи на камеры мобильных телефонов.

После того как ролик оказался в сети, жители Колумбии выразили возмущение поведением любовников. «Какая мерзость. Снимите комнату в мотеле», — написал один из пользователей сети. «В мире животных», — заявил другой. Третий комментатор сказал, что парочке очень повезло, что они живут не в его родном городе Кали.

Ранее в городе Кали порноактриса Нати Дельгадо занялась сексом с мужчиной в движущемся фуникулере и попалась полиции. Во время секса модель снимали на видео, после чего она опубликовала запись на порносайте.