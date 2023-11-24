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05:07, 24 ноября 2023Из жизни

Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

Фото: Olha Tolsta / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в парке городе Итагуи. Очевидцы заметили, что женщина занимается оральным сексом со своим спутником на бетонной скамейке в центре парка. При этом мимо проходили другие отдыхающие и снимали их утехи на камеры мобильных телефонов.

После того как ролик оказался в сети, жители Колумбии выразили возмущение поведением любовников. «Какая мерзость. Снимите комнату в мотеле», — написал один из пользователей сети. «В мире животных», — заявил другой. Третий комментатор сказал, что парочке очень повезло, что они живут не в его родном городе Кали.

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      Никита Савин
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