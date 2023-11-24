Пашинян раскрыл отношение к российским релокантам в Армении

Пашинян: в Армении рады привносящим новый колорит российским релокантам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике рады присутствию российских релокантов. Об этом он высказался, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире

По его словам, работая в Армении, российские релоканты создают продукт и привносят новые взгляд и колорит. Пашинян отметил, что даже поручил изучить блоги переехавших в республику россиян, поскольку они замечают то, что, по его мнению, ускользает от местного населения.

«Когда мы начинам смотреть на нас другим взглядом, мы лучше узнаем себя Многие впечатления со стороны могут дать нам информацию о нас самих, сделать понятным некоторые события и поменять наши взгляды на них», — пояснил глава правительства.

Ранее Пашинян сообщал, что считает Россию дружественной Армении страной. При этом он заявил, что Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Москвой на более высоком уровне.