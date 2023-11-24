Песков рассказал об отношении к сжегшему паспорт РФ Шарлоту

Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто такой Эдуард Шарлот

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своем отношении к певцу Эдуарду Шарлоту, который публично сжег паспорт гражданина России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я даже не знаю, кто это», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, следят ли в Кремле за ситуацией, развернувшейся вокруг исполнителя.

Ранее стало известно, что следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили три уголовных дела в отношении Шарлота.

До этого певец вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге его встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.