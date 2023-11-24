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17:53, 24 ноября 2023Культура

Песков рассказал об отношении к сжегшему паспорт РФ Шарлоту

Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто такой Эдуард Шарлот

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своем отношении к певцу Эдуарду Шарлоту, который публично сжег паспорт гражданина России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я даже не знаю, кто это», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, следят ли в Кремле за ситуацией, развернувшейся вокруг исполнителя.

Ранее стало известно, что следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили три уголовных дела в отношении Шарлота.

До этого певец вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге его встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.

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      Варвара Кошечкина
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