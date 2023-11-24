Дачница отказалась сносить баню на Байкале и покусала пристава

Жительница Иркутской области покусала пристава за требование снести баню на даче

Жительница поселка Ангасолка в Иркутской области отказалась сносить баню на даче и покусала судебного пристава. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сотрудники ФССП потребовали от 53-летней женщины снести постройку, которую та возвела прямо на берегу Байкала. Требование вызвало агрессию у россиянки — она набросилась на одного пристава и укусила его. В итоге владелице дачи назначили штраф в 70 тысяч рублей, а незаконную баню снесли.

Ранее россиян предупредили, что если постройка на дачном участке не будет соответствовать критериям вспомогательного строения, то ее признают самовольной и могут снести. Без риска сноса на даче можно возводить сараи, навесы, погреба и хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.

Также снести могут дачи, которые были возведены с нарушением требований законодательства. К этому типу относятся дома, которые построили без согласований и с нарушением норм. Подходящими под снос также назвали постройки, если территория, на которой они находятся, использовалась не по целевому назначению.