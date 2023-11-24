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17:04, 24 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыта сумма взятки в деле бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья

Экс-замглавы района Подмосковья Гравина заподозрили в многомиллионной взятке

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина могли задержать из-за взятки в размере десяти миллионов рублей от коммерсантов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, после увольнения из БТИ, где Гравин возглавлял один из отделов, бывший чиновник решил открыть собственную кадастровую фирму в Ногинске Московской области, но оформить документы на супругу. Сейчас следователи проверяют все заключения, выданные этой компанией. Предварительно, речь идет о взятке на сумму минимум десять миллионов рублей от представителей коммерческих структур. Супругу экс-замглавы опросили в качестве свидетеля по делу и отпустили домой.

О задержании Гравина стало известно в среду, 23 ноября. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали и главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского.

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