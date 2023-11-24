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19:05, 24 ноября 2023Ценности

Раскрыта цена подаваемого на приемах в Кремле вина

РИА Новости: цена подаваемого на приемах в Кремле вина — 4663 рублей

Фото: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash

Журналисты кремлевского пула РИА Новости раскрыли цены российского вина, которое подают гостям на официальных приемах в Кремле. Соответствующая информация опубликована в их Telegram-канале.

Выяснилось, что упомянутый алкоголь можно приобрести в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в московских аэропортах. Стоимость за одну бутылку вина варьируется от 46 до 48 евро (от 4468 до 4663 рублей).

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В ноябре 2021 года депутат Сардана Авксентьева показала ассортимент столовой Госдумы и вызвала споры в сети. Бывший мэр Якутска продемонстрировала отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля. Некоторые подписчики сочли цены на еду чересчур низкими, однако другие высказалась по поводу слишком высокой стоимости блюд.

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      Карина Черных
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