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11:21, 24 ноября 2023Ценности

Рита Ора пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Christoph Hardt / Imago / Globallookpress.com

Британская певица и актриса Рита Ора пришла в откровенном наряде без бюстгальтера на вечеринку Force For Change, устроенную британским Vogue. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

32-летняя исполнительница выбрала для мероприятия прозрачное черное платье со шлейфом, ворот которого использовала в качестве маски, закрывающей нижнюю часть лица. Изделие бренда David Koma, созданного лондонским дизайнером грузинского происхождения Давидом Комой, было украшено объемными цветами, прикрывающими обнаженную грудь звезды.

Фото: Kate Green / Getty Images

Знаменитость уложила волосы во французскую косу, подчеркнула глаза черными стрелками и надела босоножки на шпильках минималистичного дизайна.

Ранее в ноябре шведская топ-модель Эльза Хоск также снялась в откровенном виде без бюстгальтера. Манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачных платьях с оборками кремовых, лавандовых и розовых цветов.

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      Карина Черных
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