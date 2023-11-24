Рита Ора пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера
Британская певица и актриса Рита Ора пришла в откровенном наряде без бюстгальтера на вечеринку Force For Change, устроенную британским Vogue. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
32-летняя исполнительница выбрала для мероприятия прозрачное черное платье со шлейфом, ворот которого использовала в качестве маски, закрывающей нижнюю часть лица. Изделие бренда David Koma, созданного лондонским дизайнером грузинского происхождения Давидом Комой, было украшено объемными цветами, прикрывающими обнаженную грудь звезды.
Знаменитость уложила волосы во французскую косу, подчеркнула глаза черными стрелками и надела босоножки на шпильках минималистичного дизайна.
Ранее в ноябре шведская топ-модель Эльза Хоск также снялась в откровенном виде без бюстгальтера. Манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачных платьях с оборками кремовых, лавандовых и розовых цветов.