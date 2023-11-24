Рита Ора пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская певица и актриса Рита Ора пришла в откровенном наряде без бюстгальтера на вечеринку Force For Change, устроенную британским Vogue. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

32-летняя исполнительница выбрала для мероприятия прозрачное черное платье со шлейфом, ворот которого использовала в качестве маски, закрывающей нижнюю часть лица. Изделие бренда David Koma, созданного лондонским дизайнером грузинского происхождения Давидом Комой, было украшено объемными цветами, прикрывающими обнаженную грудь звезды.

Фото: Kate Green / Getty Images

Знаменитость уложила волосы во французскую косу, подчеркнула глаза черными стрелками и надела босоножки на шпильках минималистичного дизайна.

Ранее в ноябре шведская топ-модель Эльза Хоск также снялась в откровенном виде без бюстгальтера. Манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачных платьях с оборками кремовых, лавандовых и розовых цветов.