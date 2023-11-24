Рогов заявил о желании жителей Запорожья переехать в Россию

Рогов: жители Запорожья массово обращаются с просьбой переехать в Россию

Жители подконтрольного Киеву Запорожья массово обращаются с просьбой помочь им переехать в Россию. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — сказал он.

По его словам, «люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского». Рогов уточнил, что обращения поступают и от запорожцев, которые смогли покинуть Украину как беженцы и перебраться в страны Европы, в том числе в Германию, Австрию и Словакию.

Ранее стало известно, что с начала мобилизации с Украины бежали около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Кроме того, еще 21 тысяча военнообязанных пыталась покинуть страну, однако это пресекли правоохранители.