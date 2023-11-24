Россиян предупредили о требующей срочного лечения боли

Боль в правом боку требует срочного лечения, так как связана с нарушениями в работе внутренних органов, прежде всего печени и желчного пузыря. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист заявил, что при появлении болезненных ощущений в правом боку в первую очередь необходимо проверить функции желчного пузыря, печени и желудка. По его словам, частая причина нарушений их работы — неправильное питание. Обилие фастфуда и подсластителей в рационе, объяснил Мавричев, не позволяет организму нормально вырабатывать ферменты, нарушает обмен веществ и со временем приводит к сбоям в работе внутренних органов.

Врач предупредил, что боль в правом боку может также развиваться на фоне стресса. Он подчеркнул, что длительное психоэмоциональное напряжение нарушает процесс отвода желчи из организма, что, в свою очередь, приводит к скоплению токсинов. «Стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль. Далее увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки и вызывают дискомфорт в правом подреберье», — сообщил Мавричев. Он добавил, что сопутствующие заболевания могут ухудшить симптомы.

Ранее физиотерапевт Сэмми Марго назвала простые и эффективные способы уменьшить болевые ощущения в спине. По ее словам, боль можно убрать, если начать регулярно заниматься спортом.